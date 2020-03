TORINO – Ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di pistola e poi, con la stessa arma, si è tolto la vita. La tragedia si è consumata venerdì 13 marzo a Beinasco, comune alle porte di Torino. I corpi senza vita dei tre sono stati trovati in un appartamento in via Roma.

L’autore del gesto è un ex vigile urbano di 66 anni. Secondo le prime informazioni, ha telefonato ai carabinieri confessando di avere ucciso i due familiari, e subito dopo ha chiuso la comunicazione. Quindi ha rivolto la pistola contro di sé e si è sparato prima dell’arrivo dei militari.

La moglie sarebbe stata la prima a cadere sotto i colpi di arma da fuoco. Poi è toccato al figlio della coppia.

Lei era una ex dipendente comunale di Beinasco andata in pensione da dieci giorni. Lui un ex vigile conosciutissimo a Beinasco. Il figlio ventinovenne era disoccupato, lo scorso anno si era candidato al consiglio comunale in quota Lega.

Proprio ieri, riporta il quotidiano la Stampa, l’uomo avrebbe incrociato un vicino di casa e con lui avrebbe scambiato qualche parola di conforto a proposito dell’emergenza coronavirus: “Vedrai che andrà tutto bene”. Poi la tragedia.