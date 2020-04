Bellaria, litigano per il parcheggio condominiale e aggrediscono i vigili. Arrestati 2 pensionati (Foto Ansa)

RIMINI – Si sono messi a litigare per il parcheggio condominiale e alla fine hanno aggredito pure i vigili che erano intervenuti per separarli. Accade a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, dove due uomini, di 65 e 60 anni, sono stati arrestati dai carabinieri.

I due, residenti nella medesima palazzina, dovranno rispondere di resistenza, violenza, oltraggio e lesioni personali, ma sono stati rimessi subito in libertà. A sedare il litigio esploso per il possesso di uno stallo nel cortile condominiale, è intervenuta per prima una pattuglia della Polizia Municipale.

La reazione dei due pensionati è stata subito violenta, tanto che gli agenti della municipale, aggrediti a calci e pugni, hanno dovuto chiedere il supporto dei carabinieri. I militari dopo aver constatato l’accaduto hanno dichiarato in arresto i due uomini condotti in caserma per l’identificazione. (Fonte: Ansa).