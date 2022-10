Bellinzago, incidente: ragazza di 21 anni muore sul colpo. Una ragazza di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina all’alba alle porte di Bellinzago, nel Novarese, a poche centinaia di metri dall’aeroporto militare di Cameri. Altre due persone sono rimaste ferite.

Bellinzago, incidente: ragazza di 21 anni muore sul colpo

Un uomo è in condizioni molto gravi, un altro ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Maggiore di Novara. La ragazza è morta sul colpo e quando sono arrivati i soccorsi per lei non c’era più nulla da fare.

Da una prima ricostruzione la vettura su cui viaggiavano, una Megane Station Wagon, per cause ancora da accertare, ha sbandato travolgendo i muretti di cemento di un ponticello su un canale. I carabinieri di Oleggio sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

