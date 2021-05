Bellinzona, sul treno senza mascherina aggrediscono i poliziotti: arrestate 4 persone

Sul treno e senza mascherina attaccano i poliziotti. Quattro svizzeri domiciliati oltre Gottardo sono stati arrestati domenica. A raccontare tutto è dct.ch.

“Poco dopo le 19 – racconta dct.ch – a seguito di un precedente invito a rispettare le norme COVID da parte di agenti della Polizia dei trasporti, è stato constatato che i quattro viaggiavano su un treno in arrivo a Giubiasco senza indossare la mascherina di protezione obbligatoria. Nell’ambito delle contestuali verifiche, una volta giunti in stazione, uno di loro ha quindi tentato la fuga. Ne è nata una colluttazione durante la quale, con ruoli differenti, i quattro si sono avventati ripetutamente contro gli agenti o ne hanno impedito l’operato, al punto da richiedere anche l’utilizzo dello spray urticante nonché il successivo intervento nell’area dello scalo ferroviario – per il fermo – della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona”.

Bellinzona, sul treno senza mascherina aggrediscono i poliziotti: le ipotesi di reato

“Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti delle autorità, vie di fatto e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti (possesso di droga)”.