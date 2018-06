BELLUNO/TREVISO – E’ stato ritrovato l’aliante decollato domenica 10 giugno dalla aviosuperfice di Belluno e non rientrato alla base, dove era atteso dopo qualche ora. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il velivolo è stato ritrovato, con il corpo senza vita del pilota, sopra il monte Serva, non lontano dall’aeroporto di partenza.

L’allarme era scattato domenica verso le 18:30, quando all’Aeroclub Arturo Dell’Oro hanno capito che doveva essere accaduto qualcosa. Il cellulare del pilota, contattato più volte per avere notizie, suonava a vuoto. Non è stato però possibile raggiungerlo sulla frequenza della radio.

“Non vedendolo rientrare abbiamo quindi iniziato a chiamarlo al cellulare che suonava libero. Abbiamo provato un paio di volte, poi, per paura che si scaricasse il telefonino, abbiamo preferito desistere e avvisare i carabinieri”, hanno spiegato dall’Aeroclub al Corriere delle Alpi.

Lunedì mattina il ritrovamento del velivolo.