BELLUNO – Non si fermano le ricerche della Seat Leon nera con vetri oscurati e targa straniera fuggita a un controllo dei carabinieri la scorsa settimana nel territorio della Valbelluna, nella provincia di Belluno. Lunedì 4 giugno i militari della compagnia di Feltre, hanno effettuato un nuovo controllo sul territorio per cercare di rintracciare l'auto sospetta che da qualche settimana si aggira fra i comuni di Limana, Trichiana e Mel, e che è collegata ad alcuni furti in abitazione nella zona.

La scorsa settimana, riporta il Gazzettino, i militari l’avevano inseguita, dopo che la stessa non si era fermata all’alt, ma per non mettere in pericolo gli altri utenti della strada avevano desistito. La macchina, che si pensa abbia un motore truccato, era stata notata e segnalata dai cittadini della sinistra Piave vicina ad abitazioni dove sono stati compiuti dei furti. I primi avvistamenti risalgono ai primi giorni di maggio.