Benedetta Cristofani in una foto diffusa in questi giorni

Benedetta Cristofani, la ragazzina di 13 anni che lo scorso 4 agosto era fuggita dalla casa famiglia di Tarquinia in provincia di Viterbo, è stata ritrovata. La piccola si era allontanata con un trolley ed era salita su un pullman facendo perdere le sue tracce. Ora è stata ritrovata a casa di amici nel quartiere romano del Laurentino.

Benedetta Cristofani è stata ritrovata: si era nascosta a casa di amici

La Polizia l’aveva cercata per giorni a Roma e Provincia. Il padre aveva aiutato gli inquirenti seguendo le “orme” social della figlia, molto attiva su Instagram. Dopo essere stata rintracciata, la giovane è stata portata nella caserma dei Carabinieri del quartiere Cecchignola di Roma.

Benedetta Cristofani ritrovata, il sollievo del padre Roberto: “Questa volta è vero, mia figlia sta bene”

Il padre, dopo il ritrovamento si è sentito sollevato ed ha detto: “E’ stata ritrovata, questa volta è vero”. Il riferimento è alle voci dei giorni scorsi, quando si era parlato di un suo ritrovamento. Notizia poi risultata falsa. Benedetta, in questi giorni è stata a casa di una famiglia di amici che vive al Laurentino 38. Famiglia che già in passato si era presa cura di lei nei momenti di assenza della madre.

Benedetta dallo scorso aprile era stata affidata al padre Roberto e in più occasioni era fuggita. Era stata quindi collocata in una casa famiglia del IX municipio di Roma. Il 4 agosto si trovava a Marina Velca vicino Tarquinia, per una gita al mare insieme agli educatori della casa famiglia. Da qui era scappata dopo aver avuto una discussione con i responsabili del centro che le avevano sequestrato il telefono.

Si era poi incamminata da sola verso la fermata del bus. Il padre, subito dopo la sua scomparsa aveva lanciato un appello social per ritrovare la figlia. La 13enne si è allontanata volontariamente. Come scrive Repubblica, si sarebbe resa irreperibile per paura di tornare a vivere nella casa famiglia.

