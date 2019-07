TREVISO – Ancora guai per l’ex miss Padania Benedetta Mironici, 35 anni, e il suo fidanzato, Federico Marini, 40 anni. La coppia, non nuova alle cronache, è stata al centro di una notte turbolenta a Treviso, che ha visto l’intervento della polizia e l’arresto dell’uomo.

Secondo quanto riferisce il Messaggero, nella notte tra martedì e mercoledì 3 luglio Mironici e Marini avrebbero disturbato la quiete dei residenti di via Ghirada a Treviso, che hanno quindi chiamato la polizia. Quando è arrivata una voltante, la situazione sarebbe degenerata.

Marini, scrive il Messaggero, avrebbe “assunto subito un atteggiamento aggressivo, colpendosi il volto con schiaffi e pugni, scagliando una bicicletta contro un cancello e cominciando ad insultare e minacciare i poliziotti, spintonandoli con forza”.

Alla fine è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltraggio e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Marini è stato infatti trovato in possesso di una lama in acciaio di 12 centimetri, riferisce il Messaggero.

Durante il tragitto verso la Questura di Treviso avrebbe continuato nel suo atteggiamento violento, tentando di danneggiare la volante fino a costringere i poliziotti a fermarsi per cercare di impedire che commettesse anche altri gesti autolesionistici. Mercoledì mattina è comparso di fronte al giudice per il processo per direttissima. (Fonte: Il Messaggero)