#Benedetto XVI: L’hashtag sulla salute di Ratzinger spopola in rete. Dopo la richiesta a sorpresa ai fedeli, questa mattina al termine dell’udienza generale, da parte di Papa Francesco di pregare per il Papa emerito Benedetto XVI, molto “ammalato”, anche su Twitter si stanno moltiplicando i tweet in sostegno del Papa Emerito.

#Benedetto XVI: L’hashtag sulla salute di Ratzinger spopola in rete

L’hashtag #Benedetto XVI è già diventato il primo nella lista degli hashtag di tendenza. Seguito da #PapaFrancesco e #Ratzinger.

Le condizioni del Papa Emerito si sono aggravate già nei giorni precedenti al Natale, quando ha iniziato ad accusare in particolare “problemi respiratori”. Benedetto XVI ha trascorso la solennità del Natale sempre all’ex monastero Mater Ecclesiae dove per lui è stata officiata una messa in casa nella cappellina.

Odifreddi: “Da diverso tempo è ormai afono”

Quasi nulla di ufficiale è mai trapelato sulla salute di Benedetto XVI, se non nelle non rare dichiarazioni di monisgnor Gaenswein che ha sempre parlato di una “testa lucida” ma di continui aggravamenti del fisico soprattutto per quanto riguarda i problemi di deambulazione che a un certo punto lo costrinsero anche ad utilizzare un girello.

Di recente, è stato lo scrittore e matematico Giorgio Odifreddi a rivelare che Ratzinger è da diverso tempo ormai afono. Non si sa se abbia mai contratto il Covid ma certamente è stato vaccinato. Ora, a 95 anni, per il 265/esimo successore di Pietro, si comprendono meglio quelle parole pronunciate tempo fa da Gaenswein che destarono un primo grande allarme mondiale: “E’ come una candela, che si consuma lentamente”.

Veste di bianco, i sandali al posto delle scarpette rosse da “sovrano”

Dopo l’elezione di Francesco, il 13 marzo 2013, nonostante una disputa tra teologi andata avanti a lungo e risoltasi con la affermazione di quanti lo ritenevano “vescovo emerito”, Ratzinger ha continuato a parlare di se stesso come del Papa “Emerito”. E ha continuato a vestirsi di bianco. Tuttavia ha sostituito l’anello del pescatore con l’anello vescovile.

Ha messo via però le discusse scarpe da ‘sovrano’ per indossare dei sandali simili a quelli dei monaci benedettini, simbolicamente più corrispondenti al suo nuovo ruolo. Quello di accompagnamento con la preghiera alla missione di salvezza delle anime della Chiesa.