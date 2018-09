Un bimbo di sei mesi rimasto ferito in un incidente stradale con la madre, è stato soccorso e salvato dall’intervento dei carabinieri. E’ accaduto in via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento.

I militari quando hanno notato la donna particolarmente scossa, in preda ad una crisi di disperazione, con in braccio il bimbo di pochi mesi con una evidente e sanguinante ferita alla testa, si sono subito fermati e raggiunto la mamma. La donna, rimasta coinvolta, poco prima, insieme al piccolo, in un incidente stradale, ha spiegato alle forze dell’ordine che il piccolo era stato da poco operato alla testa e che a causa dell’incidente si era aperta la ferita.

I carabinieri hanno fatto salire a bordo dell’auto di servizio la mamma e il piccolo, e con sirene e lampeggianti spiegati, li hanno accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Rummo di Benevento, avvertendo nel frattempo la centrale operativa del Comando Provinciale di quanto stava accadendo.

In pochi minuti il bimbo ha raggiunto l’ospedale, accolto da uno staff di medici che erano ad attenderlo. Tutta la vicenda ha avuto un epilogo sereno perché il piccolo è stato curato e poi dimesso per poi tornare a casa con la madre.