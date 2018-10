BENEVENTO – Un trentenne è morto e due bambini sono rimasti feriti, in maniera non grave, in uno scontro frontale avvenuto sulla SS88 nei pressi dello svincolo per Morcone, in provincia di Benevento. Lo scontro è avvenuto tra un’Audi ed una Fiat Punto nel pomeriggio di ieri, domenica 7 ottobre.

La vittima è un trentenne di Fragneto Monforte che guidava la Punto a bordo della quale viaggiano i due bambini che non sarebbero in gravi condizioni. Sempre nel Sannio, nel pomeriggio di domenica, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro: a perdere la vita un operaio di 31 anni.

L’uomo, originario di Guardia Sanframondi, intorno all’una stava ritornando a casa, quando in località Tre Pietre si è schiantato contro un muro a forte velocità. L’impatto è stato fatale.

Il 31enne era infatti già morto quando sono arrivati sul posto i soccorritori del 118 avvisati da alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto l’auto incidentata.