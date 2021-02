Benno Neumair, i genitori Peter Neumair e Laura Perselli uccisi in momenti diversi, dicono i telefonini

Peter Neumair e Laura Perselli, i genitori di Benno Neumair scomparsi da Bolzano il 4 gennaio scorso, potrebbero essere stati uccisi in momenti diversi. E’ quanto emerge dalle indagini, in particolare dai rilievi sui telefonini cellulari dei coniugi.

Quattro ore di tempo tra lo spegnimento dei cellulari di Peter Neumair e Laura Perselli

Dalle indagini è infatti emerso che il telefonino di Peter Neumair, padre di Benno, è stato spento intorno alle 17:30, quello di Laura Perselli, madre di Benno, intorno alle 21:30.

Questo lasso di tempo di quattro ore suggerirebbe che l’azione dell’assassino sia stata suddivisa in due momenti distinti e che questi abbia avuto il tempo necessario per pensare a come liberarsi dei due corpi, a come portarli fino all’auto, cancellare le tracce e mettere a punto un alibi.

Benno Neumair unico indagato

Al momento l’unico indagato, in custodia cautelare in carcere con l’accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere, è Benno Neumair, il figlio trentenne della coppia, che si è però sempre detto innocente.

Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, è che ci possa essere stata una sorta di regolamento di conti tra Benno e Peter Neumair, tra i quali c’era un rapporto conflittuale.

I problemi psichiatrici di Benno Neumair

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, Benno Neumair avrebbe avuto problemi psicologici che lo avevano portato ad un ricovero psichiatrico quando viveva in Germania con la fidanzata, nel 2020.

Conoscenti della famiglia Neumair avrebbero anche raccontato di una scenata durante il pranzo di Natale dell’anno scorso in cui la sorella di Benno si sarebbe alzata da tavola piangendo dopo che il fratello aveva rifiutato di farsi curare a Bolzano.