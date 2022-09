Benno Neumair, la maestra dell’asilo: “La madre lo portò da uno stregone per togliere gli spiriti maligni”

Davanti ai giudici della Corte d’assise di Bolzano nel processo sul duplice omicidio di Laura Perselli e Peter Neumair ha parlato l’insegnante della scuola d’infanzia Doriana Baracca che fu per tre anni la maestra di Benno all’asilo.

Le parole della maestra di Benno

“Benno era un bambino con dei problemi ed io lo dissi a sua mamma Laura. Lei però rispose che lo aveva portato da una sorta di stregone, durante le loro vacanze a Bali, per togliere a Benno gli spiritelli maligni, così disse, visto che una notte lo avevano sorpreso con un coltello in mano di fronte alla sorellina Madè. Io rimasi shoccata da quella risposta. Mi disse anche che il suo ex marito, morto suicida anni prima, era proprio uno psicologo: io compresi allora che lei non avrebbe mai portato suo figlio Benno da uno psicologo”.

“Aveva bisogno di aiuto”

“Benno era estremamente introverso ed isolato, non si entusiasmava mai di nulla, nemmeno dei giochi, ma era anche intelligente ed ubbidiente: un soldatino che a noi insegnanti — ha ricordato la signora Baracca — non dava mai problemi ma che, al tempo stesso, dimostrava di avere bisogno di un aiuto psicologico che sua madre non gli diede. Mi dispiace dirlo ora che la madre è morta ma credo che ci siano delle responsabilità che rimangono”.