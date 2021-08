Due anziani di 70 anni positivi al Coronavirus e non vaccinati, sono scappati dall’ospedale di Bentivoglio in provincia di Bologna. I due, marito e moglie, avevano fatto il test scoprendo di essere positivi. Erano in attesa di ricovero: i dottori non li hanno visti più e hanno quindi chiamato i Carabinieri.

Coppia di anziani malati di Covid e non vaccinati scappano dal pronto soccorso

Sull’edizione bolognese di Repubblica, Grazia Pecorelli, direttrice di pronto soccorso ed emergenza territoriale dell’Ausl della città spiega che la coppia non è abbandonata a se stessa. “Li seguiremo” dice la Pecorelli.

In ospedale per una lastra al torace

La coppia è arrivata in ospedale dopo la richiesta di una radiografia del torace da parte del medico di famiglia. Entrambi erano convinti di avere solo uan bronchita pur avendo un quadro compatibile con il Covid-19. I due anziani positivi, durante la fuga hanno detto con orgoglio di non avere bisogno del vaccino ai camici bianchi presenti nella struttura.

Per fare loro il tampone c’è voluto diverso tempo, tampone poi risultato positivo. A quel punto il medico ha comunicato ai due che era necessario il ricovero e nell’attesa di trovare i posti letto la coppia è sparita.

I Carabinieri li hanno ritrovati a casa. “Si sono rifiutati di tornare in ospedale, dicendo che preferivano rimanere a casa pur essendo consapevoli dei rischi ai quali si esponevano. Conclude la PecorellI: “Noi abbiamo allertato il dipartimento di sanità pubblica e di cure primarie. Ora saranno seguiti dalle Usca, le squadre di medici e infermieri che vanno a domicilio dei pazienti”.