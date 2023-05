Benzina miscelata con gasolio per uso agricolo, così un distributore risparmiava sull’accisa

Benzina super senza piombo miscelata con gasolio per uso agricolo. E’ quanto ha scoperto la guardia di Finanza all’interno di un distributore a Novoli (Lecce). Al termine delle verifiche sono state sequestrate nell’impianto dodici pompe di carburante ed il contenuto delle cisterne, per oltre 9mila litri di benzina.

Benzina miscelata con gasolio agricolo

Secondo gli inquirenti la benzina senza piombo veniva miscelata con gasolio utilizzato per fini agricoli per risparmiare sulle accise. Infatti il prodotto destinato ad essere impiegato nei lavori agricoli, sconta un regime di tassazione pari al 30% dell’aliquota normale associata al prodotto utilizzato ordinariamente per automobili ed automezzi stradali, determinando così un guadagno economico maggiore per il gestore dell’area di servizio.

La scoperta dell’attività illecita è emersa dalle analisi effettuate dal laboratorio tecnico dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Bari dopo un prelievo di campioni del carburante, nell’impianto in provincia di Lecce, che presentava un colore “rossastro”.

Benzinaio denunciato

Il gestore del distributore stradale è stato, quindi, denunciato dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per l’ipotesi di reato di “sottrazione al pagamento dell’accisa sui carburanti” per aver illecitamente destinato ad usi soggetti ad imposta maggiore prodotto energetico, di tipo benzina super senza piombo, destinato ad usi agricoli.

