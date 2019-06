ROMA – Spara alla compagna che vuole lasciarlo, prende la figlia di un anno e mezzo e scappa in una baita di montagna.

E’ accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì 27 giugno in una frazione di montagna di Berbenno in Valtellina (Sondrio). La donna, italiana di 29 anni, non è in pericolo di vita ed è ricoverata all’ospedale di Sondrio mentre l’uomo, un professionista di 41 anni, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato.

La chiamata alla centrale operativa del Comando Carabinieri della Valtellina con la quale si segnalava una lite in famiglia è arrivata nella tarda notte.

Una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile arrivata sul posto ha trovato la donna colpita da due proiettili sparati dal compagno convivente, poi scappato con la figlia della coppia, una bimba di un anno e mezzo. Immediate sono scattate le ricerche, anche con l’aiuto dei familiari che segnalano tutti luoghi dove potrebbe aver trovato rifugio l’uomo, comprese due baite di famiglia.

Proprio nascosto in una di queste è stato trovato l’uomo, ancora armato, con sua figlia, chiuso all’interno. Al termine di una trattativa durata circa 20 minuti e grazie anche all’intervento di suo padre, presente sul posto con i carabinieri, l’uomo si è convinto a uscire e consegnarsi. La bambina, dopo essere stata fatta visitare dai sanitari dell’ospedale di Sondrio, è stata affidata ad una parente. L’uomo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato.

Fonte: Ansa.