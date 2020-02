BERGAMO – Una 28enne originaria di Valbrembo, è morta sul colpo a Bergamo questa notte, 22 febbraio, in un incidente stradale dopo essere stata trafitta da un guardrail. Feriti, ma in modo non grave, gli altri occupanti dell’auto, un’amica di 29 anni e due ragazzi di 22 e 24, ricoverati negli ospedali di Bergamo e Seriate.

L’incidente, di cui ancora non si conosce l’esatta dinamica, è avvenuto intorno alle 4 sulla via Lunga, nei pressi della Fiera. Sul posto sono intervenute due autovetture dei Vigili del fuoco Aps e Auto veloce che hanno estratto il corpo della vittima incastrato tra le lamiere, mentre gli altri tre al loro arrivo erano già fuori dalla macchina. (fonte AGI)