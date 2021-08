Un detenuto ha aggredito alcuni agenti nel carcere di Bergamo. Cinque di loro hanno riportato lesioni e traumi. Tra i feriti c’è anche il responsabile della Sorveglianza generale.

Bergamo: detenuto aggredisce cinque agenti penitenziari

A darne notizia è Ennio Pipola, segretario provinciale dell’USPP (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria) di Bergamo. “Durante ordinarie operazioni di servizio, peraltro a tutela dello stesso”, l’uomo “si è letteralmente scagliato contro il personale, riuscendo a provocare lesioni e traumi a ben cinque agenti, tra cui il responsabile della Sorveglianza generale. L’epilogo della giornata è di tre agenti in pronto soccorso, per contusioni, traumi ed altro, con prognosi fino a 20 giorni. A un sovrintendente hanno dovuto addirittura applicare un collare ortopedico”.

Sempre più aggressioni nelle carceri

Per Gian Luigi Madonia, segretario regionale dell’USPP, si tratta di “un altro episodio che alimenta le statistiche e la lunga serie di eventi e di aggressioni nelle nostre carceri. Adesso è il turno di Bergamo, istituto raramente interessato a questo tipo di eventi. A conferma che il sistema penitenziario non ha più certezze e che in ogni istituto ormai gli agenti sono esposti a rischi di ogni genere”.