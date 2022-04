Bergamo, in fiamme l’ex stabilimento Reggiani: Vigile del Fuoco ferito in maniera non grave (foto da video)

L’ex stabilimento Reggiani di Bergamo è stata interessata nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 aprile, da un vasto incendio. Per spegnere le fiamme sono dovute intervenire ben 8 squadre di Vigili del Fuoco. Tra loro, un pompiere è rimasto ferito in maniera non grave. L’uomo è stato colpito da un pezzo di ferro che si è staccato dal soffitto.

I capannoni sono abbandonati da anni e si trovano nella zona del Gewiss Stadium. Sono spesso rifugio di senza fissa dimora e non è la prima volta che si registrano incendi. L’edificio copre una superficie di circa duemila metri quadrati. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate difficili per le alte temperature che si sono create all’interno dell’edificio e per il rischio di crolli.

VIgile del Fuoco ferito da un pezzo di ferro che si è staccato dall’alto

Infatti il Vigile del Fuoco di 42 anni è stato colpito da un pezzo di ferro che si è staccato dall’alto. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto è arrivata un’ambulanza, con la quale è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice verde.

L’azione di spegnimento non è stata completata del tutto. Si è deciso per una questione di sicurezza di tenere sotto controllo quel che resta del rogo per tutta la prossima notte, in attesa che le temperature diminuiscano e nella mattinata di domani si deciderà come intervenire.