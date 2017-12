BERGAMO – Quando alle 5 di sabato mattina un automobilista li ha travolti fuori da una discoteca alle porte di Bergamo per poi darsi alla fuga, si era pensato al classico pirata della strada. Invece le successive indagini dei carabinieri hanno fatto emergere un retroscena inquietante: l’automobilista, poi arrestato per duplice tentato omicidio, li ha investiti intenzionalmente dopo una lite avuta all’interno del locale.

I due investiti sono due giovani bergamaschi, di 20 e 21 anni, residenti nella zona e subito soccorsi dal personale del 118, che ha inviato in via Portico a Orio al Serio, vicino a Oriocenter e all’aeroporto Il Caravaggio l’automedica e due ambulanze. Gravi le loro condizioni: sono tuttora ricoverati rispettivamente all’ospedale Papa Giovanni XXIII e alle Cliniche Humanitas Gavazzeni di Bergamo. La prognosi è per entrambi riservata.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi e ricostruito l’accesa discussione avvenuta nella discoteca. Sono state subito avviate le ricerche dell’auto, una Opel Corsa bianca, e nel corso della giornata è stato rintracciato anche il conducente: si tratta di Valerio Carenzio, 22 anni, incensurato e finito in manette per tentato omicidio.

Il ventiduenne è stato trasferito nella casa circondariale di via Gleno a Bergamo, dove nella mattinata di lunedì sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari. Resta anche da capire se al momento dell’investimento si trovava sotto l’effetto di alcol o di altre sostanze stupefacenti. Dettagli che l’indagine dei carabinieri sta chiarendo proprio in queste ore. Il giovane è stato rintracciato nella sua abitazione: la sua auto mostrava chiaramente i segni del duplice investimento ed è stata posta sotto sequestro dai militari.