BERGAMO – E’ andato a letto con la cognatina di appena 13 anni. Per questo un giovane di 24 anni ora rischia 3 anni di carcere per atti sessuali con minore. I due, che abitano nello stesso palazzo a Bergamo, avevano intrecciato una relazione clandestina nonostante l’evidente differenza di età. A sporgere denuncia è stata una professoressa della ragazzina che aveva ascoltato furtivamente le confidenze fatte in classe ad un’amica.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera la professoressa, allarmata, ha subito avvisato la madre e poi la procura di Bergamo. Il giovane, tratto in arresto, ha confessato la relazione specificando che si era trattato di due o tre incontri nel corso di un anno. La ragazzina ha invece ammesso di essersi innamorata.

Per la legge però il consenso della giovanissima non ha alcun valore, essendo la vittima minore di 14 anni. Per il cognato, ora posto ai domiciliari, la procura ha chiesto 3 anni di carcere, ridotti con il rito abbreviato. Il giovane ha inoltre già risarcito la famiglia con 2.500 euro e ha accettato di seguire un percorso di recupero psicologico.