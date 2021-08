Bergamo, si cala dal balcone con le lenzuola e precipita: grave 17enne, era in punizione

E’ precipitata dal quarto piano mentre si calava con le lenzuola dal balcone di casa. Accade a Bergamo dove una ragazza di 17 anni è ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Il dramma si è consumato alle 7.30 di questa mattina, giovedì 19 agosto, in via Legionari di Polonia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia per svolgere i rilievi. Stando alle prime informazioni la 17enne sarebbe ricoverata in prognosi riservata.

17enne giù dal balcone, in fuga come i carcerati

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la ragazza era stata messa in punizione dai genitori: le avevano vietato di uscire e le avevano sequestrato anche lo smartphone.

Di qui l’idea di scappare, calandosi dal bancone con le lenzuola, come i carcerati. Una bischerata folle che ora potrebbe costarle la vita.

La ragazza, precipitata da un’altezza non indifferente, ha riportato gravi lesioni. E’ stata trasportata in ospedale in codice rosso.