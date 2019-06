ROVIGO – Schianto micidiale tra Bergantino e Melara, in provincia di Rovigo. Un uomo di 45 anni, Denis Saccenti, è morto dopo che la sua moto è stata avvolta dalle fiamme, a causa del violento impatto con un’automobile.

La tragedia si è consumata sabato 28 giugno in via Bugno, nel territorio di Bergantino. L’auto, sulla quale viaggiava una famiglia di turisti ungheresi, si è scontrata con la moto del 45enne. Ancora da chiarire le ragioni dello scontro. A causa del violento impatto la motocicletta ha poi preso fuoco. Inutili i soccorsi del Suem 118 per cercare di salvare l’uomo. A lungo hanno provato incessantemente a rianimarlo, senza riuscirci.

Soccorsa anche la famiglia di turisti, le cui condizioni, fortunatamente, non sembrano allarmare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, chiamati a spegnere le fiamme che avevano avvolto la moto.

La notizia ha gettato nello sconforto la piccola comunità di Sermide (Mantova), dove Denis Saccenti era molto conosciuto per via del suo impegno, insieme alla moglie, nella Pro Loco. (Fonte: Il Gazzettino)