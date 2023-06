Berlusconi, il necrologio della prima moglie Carla Elvira dall’Oglio pubblicato sul Corriere della Sera.

“Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario padre per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme”. “Un abbraccio infinito” conclude la madre di Marina e Pier Silvio che ha sempre mantenuto un estremo riserbo e non ha mai rilasciato dichiarazioni sull’ex marito.

I due si sono sposati nel 1964

Nel 1964 è nella chiesa a pochi passi da lì che sposa la Dall’Oglio, una ragazza di Moglia, provincia di Mantova, di quattro anni più giovane di lui. Già allora fra gli invitati c’è l’amico di sempre Fedele Confalonieri.

La mamma di Marina e Piersilvio

Nascono i primi due figli: nel 1966 Marina (all’anagrafe Maria Elvira), oggi presidente di Mondadori e di Fininvest, sempre pronta a difendere il padre con polso ferreo, tanto che a più riprese si è parlato di un suo ingresso in politica, sempre smentito e nel 1969 Piersilvio, diventato amministratore delegato e vicepresidente di Mediaset.

Nel 1980 l’incontro con Veronica Lario

Undici anni dopo, nel 1980, l’incontro con l’attrice Veronica Lario, un amore a prima vista. Subito la fa trasferire nella villa di via Rovani, allora sede operativa di Fininvest. Nel 1984 nasce Barbara e, pochi mesi dopo, l’ex premier divorzia dalla prima moglie, senza clamore.

Nel 1986 arriva Eleonora (unica a non sedere nel cda di Fininvest) e due anni dopo Luigi, laureato alla Bocconi ed ora amministratore Unico della società B Cinque S.r.l. e presidente del Cda di Holding Italiana Quattordicesima S.p.A.

Ed è del 1990 il matrimonio con rito civile con la Lario, testimoni Bettino Craxi e la moglie, ancora Fedele Confalonieri e Gianni Letta.

