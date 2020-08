Berlusconi negativo al tampone del Covid. Anche Bonolis e figlio fuori pericolo

Berlusconi non ha il coronavirus. Il Cavaliere, che a metà agosto aveva incontrato Briatore, poi risultato positivo, è in “ottima salute”.

Silvio Berlusconi, a quanto apprende l’ANSA, si è sottoposto al doppio tampone per il Covid ed è il risultato negativo. L’ex premier – fanno sapere da Forza Italia – gode di ottima salute. Il leader di Fi è rientrato ad Arcore come da programma ed ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. L’ex premier si è concesso anche una giornata ad Angera sul lago Maggiore.

Il Cavaliere aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, ora ricoverato al San Raffaele per il Covid.

Anche Bonolis e figlio negativi

“Paolo Bonolis e suo figlio Davide stanno bene. Hanno fatto i tamponi per il Covid 19 e sono risultati negativi”, riferisce all’ANSA l’addetta stampa del conduttore Paolo Bonolis, che ha partecipato nel weekend con suo figlio Davide alla partita di calcetto che si è tenuta la scorsa settimana in Sardegna, a Porto Cervo, giocata tra gli altri anche da Flavio Briatore, oggi ricoverato con il Covid 19 al San Raffaele di Milano.

Alla partita nel campo di un noto albergo, con il gruppo di amici famosi: oltre a Flavio Briatore, c’erano Andrea Della Valle, Fabio Rovazzi, che sembra stia bene, e sui social fa sapere che “non è in quarantena nè in isolamento”, come chiunque può vedere dalle sue Instagram stories”.

Tra i giocatori anche Sinisa Mihajlovic, risultato positivo al Coronavirus. La partita era stata organizzata dal petroliere HormozVasfi. (fonte ANSA)