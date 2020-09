Bernalda, incidente sulla Basentana: un morto e un ferito.

Drammatico incidente sulla Basentana, a Bernalda.

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente sulla strada Basentana, a Bernalda.

Lo scontro frontale, racconta Basilcata24.it, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due autovetture:

“Nei momenti immediatamente successivi all’incidente, si è resa necessaria l’interdizione totale della carreggiata stradale, con deviazione della circolazione in loco.

Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine attualmente impegnati nei rilievi del caso.

A seguito delle operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e di pulizia del piano viabile sarà possibile ripristinare la regolare circolazione”.

Incidente a Pisa, morto barista 30enne

Un barista di 30 anni, di Bientina (Pisa), è morto la scorsa notte a Pontedera (Pisa) in un incidente stradale, avvenuto nel giorno del suo compleanno.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, percorreva la strada che collega Pontedera a Calcinaia quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere con la sua auto in uno spartitraffico: il veicolo è poi finito fuori strada.

La vittima, Marco Del Rosso, era molto conosciuta in Valdera.

I due locali dove prestava servizio, e gestiti dalla stessa proprietà, oggi resteranno chiusi in segno di lutto.

Sul posto, insieme alla polizia, sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, ma per Del rosso non c’era ormai più niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. (Fonti: Basilicata24.it, Ansa).