CATANIA – Stava facendo il giro del mondo in sella alla sua moto, una Ktm 690 enduro R di colore verde. Ma giunto in Sicilia qualcuno gliel’ha rubata. A darne notizia è stato lo stesso protagonista, Bernardo Logar, influencer messicano di 19 anni, che su Facebook ha lanciato un appello: “Mi hanno rubato Rebecca – ha scritto – la mia moto Krm 690 enduro R. Sono a Catania, se c’è qualcuno in Italia che mi può aiutare gli sono grato”.

Bernardo è partito per realizzare il suo sogno di girare il mondo nell’arco di 5 anni. L’impresa, però, ha subìto un brusco stop nella tappa siciliana. “Mi sono svegliato e la mia moto non c’era – ha scritto – Ho sporto denuncia alla polizia, per favore condividete in modo che il maggior numero di persone siano a conoscenza della sparizione della moto”.

Nei suoi confronti è scattata una gara di solidarietà su diversi social network e siti web con appelli per la ricerca del mezzo rubato e inviti alla restituzione della moto.

Fonte: Ansa, Facebook