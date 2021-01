Bernie Ecclestone si aggiudica all’asta lo yacht Force Blue sequestrato a Flavio Briatore. Al momento del sequestro, nel 2010, Elisabetta Gregoraci disse: “Nostro figlio Nathan Falco è triste perché non ha più lo yacht…”.

L’imbarcazione dell’imprenditore, sequestrata durante un’indagine per evasione fiscale, passa nelle mani dell’ex patron della Formula 1 per 7.5 milioni circa. Ecclestone e Briatore sono amici per i loro trascorsi proprio in Formula 1.

Bernie Ecclestone nuovo proprietario del lussuoso yacht Force Blue sequestrato a Flavio Briatore

Bernie Ecclestone è il nuovo proprietario del Force Blue, lo yacht extra lusso sequestrato nel 2010 a Flavio Briatore. L’ex boss della Formula 1 l’ha vinto all’asta giudiziale ordinata lo scorso 31 dicembre dalla Corte d’Appello di Genova. A seguito del sequestro dell’imbarcazione avvenuto durante un’indagine per evasione fiscale di 3,6 milioni di euro sull’Iva all’importazione.

I due imprenditori sono amici di vecchia data per i trascorsi in Formula 1

Come spiegato, Ecclestone e Briatore sono amici di lunga data perché Bernie è un imprenditore ed ex pilota automobilistico britannico, che ha contribuito a trasformare la Formula 1 in un’entità commerciale altamente redditizia.

Come ricorda Wikipedia, per quasi 40 anni ha controllato la struttura di tale campionato automobilistico. Attraverso una serie di società, tra le quali la più importante è la Formula One Management (FOM), di cui è stato direttore esecutivo fino al 2014.

Dopo che nel 2016 la compagnia statunitense Liberty Media ha acquistato, per 8 miliardi di dollari, i diritti sul campionato dalla CVC, con la ratifica del 24 gennaio 2017 Ecclestone ha abbandonato definitivamente il controllo della F1 in favore del manager statunitense Chase Carey.