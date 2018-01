ROMA – Biagio Vigna di Pinerolo ha acquistato il biglietto da un milione di euro della Lotteria Italia. Alla Vita in diretta interviene raccontando di voler dare tutta la vincita alla figlia Francesca.

Padre e figlia durante l’intervista davanti ai microfoni di Rai Uno hanno raccontato che Biagio ha sempre avuto la passione per il gioco e che non ha nessuna voglia di nascondere la sua fortuna. “In quarant’anni di gioco forse siamo andati pari”, ha ironizzato Francesca, la quale ha spiegato di concepire quei soldi come la pensione che il padre non vedrà mai.

Il sessantenne è molto conosciuto a Pinerolo. “Stavo lavorando al parcheggio di una discoteca – spiega – quando ho sentito dire che uno dei biglietti era stato venduto a Pinerolo. Ho confrontato il numero: era il mio. A momenti mi è venuto un infarto”.