PRATO – La Biancalani di Prato ha deciso di riconoscere ai lavoratori un bonus economico in aggiunta alla tredicesima: circa tremila euro. Quest’anno, scrive Il Tirreno, la Biancalani ha compiuto sessanta anni di attività e, stando ai dati comunicati da Confindustria Toscana, il 2017 è stato un ottimo anno per tutto il comparto meccanotessile pratese, con ordini che si sono moltiplicati ed esportazioni che raramente in passato erano state così generose: +4,3% e +5,5% rispetto al 2016.

Di fronte a questi numeri i dirigenti della Biancalani hanno deciso di premiare i lavoratori, cioè i primi artefici del successo: “Teniamo molto ai rapporti con i dipendenti e da sempre coltiviamo buone relazioni sindacali – spiega il presidente del cda Rossano Biancalani – Un’azienda è fatta di persone, che siano titolari e dipendenti: ci muoviamo tutti nella stessa direzione. Se il lavoratore sta bene, l’azienda è la prima a beneficiarne”.

Dopo aver attraversato la crisi economica negli ultimi due anni la Biancalani ha vissuto un periodo fortunato, con decine di assunzioni e infine il premio di produttività, che è stato possibile grazie alla firma di un accordo per l’integrativo aziendale avvenuta nell’aprile scorso con l’avallo dei sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil. E, come spiega Il Tirreno, “non finisce qui. Recependo il nuovo contratto dei metalmeccanici siglato a livello nazionale un anno fa, nel 2017 Biancalani ha erogato ai suoi dipendenti la prima delle tre tranche di buoni d’acquisto pari a 150 euro a lavoratore pari a 150 euro a lavoratore, che diventeranno 200 nel 2018 e 250 nel 2019”.