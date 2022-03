Biassono, incidente in un cantiere: morto un operaio di 33 anni, grave un collega

Un operaio di 33 anni è morto e un altro di 26 anni è stato portato all’ospedale di Desio non in gravi condizioni dopo un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Biassono, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica, l’elisoccorso e i carabinieri di Monza.

Tragedia sul lavoro a Biassono: morto un operaio di 33 anni

Ancora non sono chiare le dinamiche di quanto accaduto a Biassono. In via delle Industrie, intorno alle 14 di oggi 10 marzo, si sono precipitati i soccorsi del 118, giunti con due ambulanze, un’auto medica, e l’elisoccorso da Milano. Sul posto anche i carabinieri di Monza, un mezzo dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Dalle prime informazioni, gli operatori sanitari, nonostante il tempestivo intervento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 33enne. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un collega, di 26 anni, le cui condizioni non sarebbero gravi.