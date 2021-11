Bibbiano, condannato a quattro anni lo psicoterapeuta Claudio Foti. Rinviato a giudizio il sindaco

E’ stato condannato a quattro anni Claudio Foti, lo psicoterapeuta titolare del noto studio di cura torinese ‘Hansel&Gretel’ nel rito abbreviato per la vicenda degli affidi illeciti di Bibbiano e della Val d’Enza. La procura aveva chiesto sei anni di condanna per le accuse di abuso d’ufficio, frode processuale e lesioni gravissime (ipotesi di reato formulata per la presunta alterazione psichica di una paziente).

Assolta invece, perché il fatto non sussiste, l’assistente sociale Beatrice Benati. L’ unica, con Foti, che aveva scelto il rito abbreviato . In 17 (su 24) sono stati invece rinviati a giudizio.

Articolo aggiornato alle 17:49

Le parole degli avvocati di Foti

“E una sentenza che non sta in piedi dal punto di vista giuridico e ha un carattere ideologico – insistono – La psicoterapia è stata definita eccellente, questo processo è stato paragonato in una perizia a quello di Galileo Galilei perché è stata messa sul banco degli imputati la psicoterapia del trauma”.

Rinviato a giudizio anche il sindaco Andrea Carletti

Il gup di Reggio Emilia ha dovuto decidere anche sul rinvio a giudizio per 22 indagati: sono stati alla fine 17 i rinvii a giudizio. Tra questi c’è anche il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti.

Il sindaco è stato rinviato a giudizio per abuso d’ufficio, ma prosciolto dalle accuse di falso.

Le reazioni

La prima a parlare è la deputata emiliana della Lega Benedetta Fiorini: “Ma ora chi restituirà serenità a famiglie e bambini? — ha affermato —. Vicende strazianti, incivili e non degne di questo Paese devono essere stigmatizzate. Ci siamo battuti affinché il caso venisse alla luce. Ora attendiamo lo sviluppo della restante parte dell’inchiesta affinché emerga tutta la verità”.