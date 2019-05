ROMA – Decide di addormentarsi vicino a dei binari e muore, colpito da un treno.

Un 38enne di origine marocchina è morto stamattina, giovedì 2 aprile, poco dopo le 6 dopo essere stato colpito da un treno in transito alla stazione di Bibbiano (Reggio Emilia). L’uomo, senza fissa dimora, stando alle ricostruzioni dei carabinieri, stava dormendo a ridosso dei binari della linea Reggio-Ciano, dove aveva posizionato un materasso. Il treno 90187, passando all’altezza di via Suor Enrichetta lo avrebbe colpito alla testa probabilmente con la staffa dell’ammortizzatore anteriore. Il 38enne è poi morto in seguito alle lesioni riportate. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per oltre due ore in seguito alla tragedia. Ora sull’episodio indaga la procura. Fonte: Ansa.