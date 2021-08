Doppia tragedia sulla spiaggia di Bibione in provincia di Venezia. Due bagnanti sono stati colti da malore a pochi minuti l’uno dall’altro e sono morti sulla spiaggia.

L’allarme è scattato verso le 11.30 di domenica 1 agosto. Il personale della spiaggia è intervenuto in prossimità del tratto di spiaggia antistante l’hotel Bibione Palace per soccorrere un uomo di circa 70 anni che, colto da malore, è stato portato a riva.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del Punto di primo intervento. Con loro anche l’elicottero del Suem. Gli sforzi, purtroppo non sono riusciti a salvare l’uomo. Dopo la morte, nessun familiare si è intanto presentato a reclamare il corpo.

Bibione, due bagnanti muoiono in spiaggia a 5 minuti di distanza

Dopo 5 minuti e a circa 30 metri di distanza, un’altra tragedia. I soccorritori sono intervenuti per un altro bagnante colto da malore. In questo caso si è trattato di un 51enne tedesco che era in vacanza con la famiglia. L’uomo è stato portato a riva e anche per lui, purtroppo non c’è stato modo di salvarlo.

Bibione, cittadino tedesco cade dal quinto piano dell’hotel e muore

Un altro cittadino tedesco, nei giorni scorsi èmorto a Bibione in circostanze però compleamente diverse: l’uomo, 44 anni, è caduto dal quinto piano di un hotel di Venezia per sfuggire ad un arresto. E’ accaduto sabato 31 luglio: il tedesco era in vacanza in un lussuoso hotel di Bibione ed è caduto dal terrazzino morendo all’istante mentre scappava da un controllo dei Carabinieri.

Attorno alle 9, i militari della Compagnia di Portogruaro (Venezia) erano saliti nella camera occupata dall’uomo, accompagnati da personale della reception.

Gli investigatori dovevano procedere al suo arresto, in quanto colpito da mandato di cattura europeo per reati contro il patrimonio. Alla vista degli uomini in divisa, l’uomo è immediatamente fuggito verso il terrazzino. Da qui la tragedia.