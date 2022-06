Bici contro auto, Christian Milone in coma farmacologico. Lo chef stellato Christian Milone è in coma farmacologico, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cto di Torino, dopo un grave incidente stradale avvenuto a Pinerolo sulla strada provinciale 129 per Buriasco, dove abita.

Milone, che mentre era in bicicletta si è scontrato con un auto è stato operato dai neurochirurghi dell’ospedale tornese.

La prognosi è riservata. 43 anni cuoco della Trattoria Zappatori di Pinerolo dal 2006, una stella Michelin, Milone ha una grande passione per le due ruote fin da giovane ed e’ stato anche ciclista professionista.

Nel 2002 partecipò al Giro d’Italia

«Per otto anni la bicicletta è stata la mia vita» scrive nella sua biografia sul sito della trattoria.”E proprio dopo quel Giro d’Italia – apprendiamo dal servizio del Corriere della Sera – che aveva visto passare sotto i suoi occhi nel 1993 a Pinerolo, durante la tappa Varazze-Chiamale, si era ripromesso di partecipare ad un Giro. Sogno realizzato nel 2002, quando la vittoria andò a Paolo Savoldelli”.