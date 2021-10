Un ragazzo di 22 anni è tornato in prigione un mese dopo la sua scarcerazione. Dopo aver rubato una moto ha cercato di investire un carabiniere che lo aveva fermato. A. M. di Biella, è stato arrestato dai Carabinieri per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e possesso di stupefacenti. Il giudice, dopo un’udienza per direttissima, ha disposto il trasferimento ai domiciliari.

Biella, 22enne fugge su una moto rubata: Carabinieri lo inseguono

Il giovane è stato notato mentre stava telefonando seduto su una moto Honda senza targa. Non appena ha visto i militari ha tentato di fuggire. Una volta raggiunto ha cercato di giustificare il tentativo di scappare.

Cerca di investire un carabiniere e poi fugge

Il ragazzo era alterato per via del consumo di droga. Dopo aver parlato con i carabinieri del nucleo radiomobile ha di nuovo ingranato la marcia cercando di investirne uno che è finito a terra. A quel punto ha abbandonato la moto cercando di far perdere le sue tracce a piedi.

Subito sono scattate le ricerche. Il giovane è stato bloccato in via Salvo D’Acquisto nei pressi del cimitero. Addosso gli è stata trovata una dose d’eroina e la moto su cui viaggiava è risultata rubata. A.M. era già stato in carcere proprio per furto di un motorino: ora è ai domiciliari ed è stato condannato per direttissima.