Biella: no alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre, sì a Ezio Greggio

BIELLA – Biella nega la cittadinanza onoraria a Liliana Segre ma la concede ad Ezio Greggio. Il Consiglio comunale piemontese che solo pochi giorni fa aveva bocciato, con il no Lega e Fratelli d’Italia, la mozione promossa dalle liste civiche e appoggiata da M5s e Forza Italia oggi, 19 novembre, ha deciso di conferire il riconoscimento al conduttore di Striscia la Notizia.

L’attore e showman si unisce a una cerchia ristretta di personalità del territorio che si sono particolarmente distinte in diversi ambiti, come lo stilista Nino Cerruti e l’artista Michelangelo Pistoletto.

Ma la decisione non poteva non far discutere. Contro l’iniziativa si scaglia Paolo Furia, segretario regionale del Pd in Piemonte: “Non c’è nulla di male di per sé – scrive su Facebook – in un titolo di onorificenza a Ezio Greggio; ma la tempistica è da brivido. Farlo esattamente la settimana dopo aver bocciato la richiesta di dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre (ex deportata a Auschwitz, cui sono state date minacce antisemite nelle ultime settimane), è una ridicola provocazione”.

Le motivazioni che hanno indotto il sindaco di Biella, Claudio Corradino (Lega), ad offrire a Greggio il riconoscimento sono legate alla carriera, all’impegno rivolto al sociale e al forte legame mantenuto con la città natale, Cossato.

“Si conferisce a Ezio Greggio – è il testo – il titolo di Cittadino Onorario per la popolarità televisiva come conduttore, giornalista, attore e regista; per il suo costante impegno attraverso l’associazione ‘Ezio Greggio per i bambini prematuri’; per aver contribuito a diffondere in Italia e nel mondo il nome di Biella”.

Solo cinque giorni fa Lega e FdI avevano definito “strumentale” la proposta di conferire lo stesso riconoscimento alla senatrice Segre: “Nulla contro la senatrice Segre – aveva detto allora Alessio Ercoli, capogruppo della Lega -: la mozione presentata credo sia avvilente nei suoi stessi confronti. Biella lo sta facendo solo sull’inutile onda del consenso”. (Fonte: Ansa)