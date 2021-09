Biella: moglie torna a casa, sorprende marito con l’amante e gli distrugge la Maserati da 200mila euro

Scopre il marito con l’amante e gli distrugge la Maserati parcheggiata in garage. Tutto è avvenuto a Biella nella notte tra mercoledì e giovedì.

La moglie, tornata all’improvviso da un viaggio di lavoro, ha scoperto il marito, 60 anni, con l’amante. Quest’ultima si è chiusa in bagno ed è poi fuggita da una finestra. L’uomo invece ha dovuto assistere alla furia della moglie che ha iniziato a colpire qualsiasi cosa gli capitasse sotto mano: quadri, soprammobili, mobili. Poi la moglie furiosa è scesa in garage e ha iniziato a colpire la Maserati da 200mila euro.

La denuncia e la conta dei danni

Alla fine il marito ha deciso di denunciare la moglie, molto probabilmente futura ex moglie, quantificando il danno in 300mila euro.

Chi sono i protagonisti della vicenda

Come raccontano i giornali locali in queste ore in città a Biella tra una strada e l’altra sta impazzando il gossip. Chi sono i due protagonisti della vicenda? Lui, si mormora, è un piccolo imprenditore di 60 anni che vive in periferia. Lei, non la moglie ma l’amante, sarebbe una giovane di origine marocchina. Fin qui sono questi i dettagli della vicenda. Null’altro. Ma in città, questo è certo, si continuerà a parlare della vicenda anche nei prossimi giorni.