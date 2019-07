BIELLA – Quattro ragazzi tra i 18 e i 21 anni della provincia di Biella sono stati arrestati dai carabinieri di Chivasso per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Ubriachi, a bordo del treno regionale proveniente da Milano e diretti al Kappa FuturFestival di Torino, i quattro hanno molestato alcuni passeggeri, in particolare una ragazza. E quando sono arrivati il capotreno e il caposervizio per porre fine alle molestie i quattro giovani hanno minacciato anche loro.

A quel punto il capotreno ha allertato la polizia ferroviaria, che ha chiamato la centrale operativa dei carabinieri, che ha inviato una pattuglia alla stazione ferroviaria di Chivasso.

I quattro ragazzi non hanno fornito i documenti ai militari e li hanno aggredito con spintoni e testate. Per evitare che la situazione degenerasse i carabinieri hanno utilizzato lo spray urticante in dotazione. Alla fine, i quattro giovani sono stati arrestati e i tre carabinieri aggrediti accompagnati al pronto soccorso per essere medicati. (Fonte: Agi)