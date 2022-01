Biella, trovati due cadaveri in un’auto: ipotesi omicidio-suicidio (foto Ansa)

A Biella, sono stati trovati due cadaveri in un’auto. Si tratterebbe di un omicidio suicidio e sarebbe il secondo in Piemonte da inizio anno (2022). I cadaveri di un uomo e una donna sono stati trovati all’interno di un’auto lungo una strada sterrata in provincia di Biella. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno operando sul posto, si tratterebbe di omicidio-suicidio.

Biella: Identificati i morti, sarebbero due conviventi settantenni

Le vittime sarebbero due conviventi settantenni. A dare l’allarme un contadino, che ha notato un’auto ferma lungo la strada che corre parallela alla Biella-Cossato, poco lontano dall’uscita di Castelletto Cervo.

Secondo le prime informazioni, lui avrebbe sparato a lei con una pistola e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma.

Secondo omicidio suicidio in Piemonte da inizio 2022

Si tratta del secondo omicidio-suicidio avvenuto dall’inizio dell’anno in Piemonte. Lo scorso 18 gennaio, all’interno di un’auto parcheggiata in un cascinale di Strambino, nel Torinese, vennero trovati i cadaveri di una coppia di 71 e 64 anni. Un gesto disperato, secondo quanto appurato dai militari dell’Arma, per mettere fine alle sofferenze della donna, malata da tempo.