PISA – Uno schianto frontale tra due auto a metano è avvenuto nel pomeriggio del 9 dicembre a Bientina, in provincia di Pisa. Iacopo Colonna, 44 anni, non ce l’ha fatta: nonostante i soccorsi le ferite riportate nel violentissimo impatto gli sono state fatali. Ferito in gravi condizioni anche l’altro automobilista.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza uno dei due veicoli coinvolti che era alimentato a metano. Lo scontro tra sue utilitarie è stato violentissimo e gli occupanti sono stati estratti dagli abitacoli compromessi dal personale del 118 prima dell’arrivo dei pompieri. Il sito del quotidiano Il Tirreno scrive che lo scontro è avvenuto in via del Monte, nel comune in provincia di Pisa: