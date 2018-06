ALESSANDRIA – Un operaio di 22 anni è rimasto schiacciato da un muletto in una azienda a Vignole Borbera, in provincia di Alessandria, il 6 giugno. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Davide Olivieri, che lavorava nella ditta Sli, è stato subito soccorso ma è morto nell’ospedale di Alessandria per complicanze dopo il delicato intervento chirurgico a cui era stato sottoposto.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane operaio originario di Busalla, in provincia di Genova, stava lavorando nella ditta Sli, che si occupa della lavorazione di oli lubrificanti, nella zona industriale di Vairano di Vignole Borbera. Intorno alle 11 del mattino del 6 giugno il mezzo si è improvvisamente ribaltato, travolgendolo e schiacciandogli torace, addome, bacino, gambe e braccia. Subito è stato allertato il 118 e il trasporto in elicottero all’ospedale di Alessandria.

Nonostante la gravità delle ferite, Davide non sembrava in pericolo di vita, ma le sue condizioni si sono aggravate dopo l’intervento ed è morto in ospedale intorno alle 23 di mercoledì. Il 7 giugno la fabbrica è rimasta chiusa per lutto ed è stata indetta una assemblea per la sicurezza sul lavoro, come spiegato in una nota: “Appresa la notizia del decesso d’intesa con le rappresentanze sindacali e gli operai si è presa questa decisione, come segno di vicinanza alla famiglia”.

L’azienda ha aperto un’indagine interna e si è messa a completa disposizione delle autorità, “perché sia fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente. Il giovane operaio era in possesso di patentino in corso di validità per la conduzione di carrelli industriali, rilasciato il 17 luglio 2017 da Anfos (Associazione Nazionale Sicurezza sul Lavoro). Ha frequentato e superato tutti i corsi di formazione sulla sicurezza organizzati dall’azienda. Tutti i muletti in servizio presso Sli sono sottoposti a manutenzione trimestrale come prevede la normativa in materia: il carrello condotto da Davide Olivieri aveva superato positivamente i controlli lo scorso 4 aprile”.