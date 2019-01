FIRENZE – Ha iniziato a sniffare cocaina a 9 anni, per imitare mamma e papà. Oggi, che di anni ne ha appena 13, è finita in cura al Sert, il centro di recupero per tossicodipendenti. La storia incredibile raccontata dal quotidiano Il Tirreno, arriva dalla Valdera, in Toscana.

Come spiega Milo Meini, responsabile del Sert, anche i genitori della ragazzina sono in cura nello stesso centro. Per l’adolescente, afferma, è stato intrapreso “un percorso personalizzato e individuale che è stato valutato sotto tutti i punti di vista”. Secondo quanto riportato dal Tirreno, negli ultimi anni la bambina avrebbe fatto uso anche di altre sostanze stupefacenti.

Sulla vicenda gli specialisti cercano di mantenere il massimo riserbo, come è ovvio che sia. “In generale – spiega ancora il medico – posso dire che qui vedo delle famiglie disperate, anche perché manca il lavoro. La famiglia, ormai, non è più un parafulmine contro le perdizioni”.