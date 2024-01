Caivano, bimba di 5 anni precipita da secondo piano, è grave. Era sola in casa

Una bimba di cinque è precipitata pochi minuti fa dal secondo piano di un palazzo di Caivano (Napoli), in via Volta. Sembrerebbe che la caduta sia stata attutita da fili per stendere la biancheria. La piccola è stata trasportata all’ospedale Santobono, in prognosi riservata. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica e eventuali responsabilità.

Le prime notizie

La bambina, secondo le prime notizie, ea da sola in casa. Da primi accertamenti si tratterebbe, quindi, di un incidente. La bimba, nata in Italia, è figlia di cittadini stranieri regolari.