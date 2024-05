Bimba nasce con il cuore e lo stomaco a destra: pesa tre chili e sta bene

Una bimba è nata affetta da una condizione genetica estremamente rara chiamata “Situs Inversus”, caratterizzata dall’anomalo posizionamento degli organi toracici e addominali, i quali si trovano esattamente invertiti rispetto alla loro disposizione normale. Questo significa che il cuore, lo stomaco e la colecisti della piccola si trovano sul lato destro del suo corpo, mentre presenta una malformazione della vena cava, sostituita dalla vena emiazygos.

La piccola è nata nei giorni scorsi nell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. La madre, una donna di 38 anni, era stata ricoverata presso l’Ospedale Curto di Polla, ma a causa della complessità della situazione clinica è stata trasferita al Ruggi, dove è stata accolta. Il parto è avvenuto senza complicazioni, e la piccola, con un peso di quasi 3 kg, è venuta alla luce in perfette condizioni. Attualmente è sotto osservazione nel reparto di Neonatologia. Il dottor Polichetti, direttore del reparto, ha sottolineato l’eccezionalità di questo evento, rilevando la necessità di gestirlo con estrema cautela per prevenire eventuali complicazioni, ma si è detto fiero e orgoglioso che tutto si sia concluso nel migliore dei modi. La madre di Gioia è stata dimessa oggi e non vede l’ora di poter presto abbracciare la sua piccola.