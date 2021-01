Bimbo di 2 anni cade dalla finestra di casa: anche il fratello cadde a 2 anni dal terrazzo e morì

Un bimbo di 2 anni cade dalla finestra al secondo piano di una casa a Imperia e rimane gravemente ferito. La stessa cosa accadde al fratello, sempre di due anni, nel 2017 che cadde dal terrazzo di un’altra casa. Purtroppo il piccolo morì nonostante i soccorsi e un intervento in ospedale.

Il piccolo caduto domenica pomeriggio è stato portato all’ospedale Gaslini di Genova. Appartiene a una famiglia che nel luglio del 2017 perse un altro figlio, che all’epoca aveva due anni e mezzo, in un incidente analogo.

Bimbo cade dalle finestra, il precedente del 2017

All’epoca il bimbo cadde nel nel vuoto mentre giocava sul terrazzo con i cinque fratellini, fu sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa, ma non fu possibile salvarlo. La famiglia abitava in un condominio in centro a Oneglia, la mamma era in casa al momento della tragedia, mentre il padre, che è titolare di una piccola impresa edile, era al lavoro.

La famiglia da allora ha cambiato casa, ma il dramma si è ripetuto con un altro figlio. Questa volta il piccolo è in gravi condizioni, ma non ha mai perso conoscenza. La prognosi è comunque riservata. I carabinieri stanno interrogando la famiglia e i testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente. (Fonti Ansa e La Repubblica).