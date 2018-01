SIRACUSA – Un bimbo di 4 anni è morto a Floridia, in provincia di Siracusa, probabilmente soffocato da un boccone di pasta. Secondo una primissima ricostruzione il bimbo stava mangiando quando la madre si è accorta che non riusciva a respirare ed ha chiesto aiuto ai vicini.

Immediato l’arrivo di un’ambulanza che ha tentato di rianimare il bimbo che è stato trasferito alla caserma dei carabinieri dove era arrivato l’elisoccorso. Ma nel tragitto il bimbo è deceduto.

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e non è escluso che possa essere effettuata un’autopsia sul corpicino per chiarire le cause delle morte. I Carabinieri hanno già raccolto la testimonianza della madre.