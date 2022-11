Bimbo di 18 mesi precipita da un balcone: trasportato in ospedale in codice rosso (foto d’archivio Ansa)

Un bimbo di 18 mesi è precipitato nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 novembre, da un balcone di un appartamento di corso Giulio Cesare all’angolo con via Gottardo, quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Regina Margherita in codice rosso. La polizia sta indagando per far luce su quanto accaduto.

Da una prima ricostruzione da parte della polizia pare che il piccolo stesse giocando con il fratello di quattro anni e che si sarebbe arrampicato su un tavolo vicino al davanzale. Da lì sarebbe precipitato in strada. Ad attutire l’impatto, il tendone di una profumeria.

