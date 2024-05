Bimbo di tre anni cade dal balcone al secondo piano

Questa mattina, a Limidi di Soliera nel Modenese, un bambino di tre anni è caduto dal balcone del secondo piano della sua casa. Fortunatamente, il piccolo è atterrato su un’auto, il che ha attutito l’impatto. È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna in codice 2 e non sembra essere in pericolo di morte. I carabinieri stanno indagando sull’incidente. Sembra che la madre si fosse allontanata per un momento.