Un bimbo di un anno e mezzo è caduto dal terzo piano, questo pomeriggio ad Airuno, centro della Brianza in provincia di Lecco, salvandosi per una serie di circostanze a dir poco fortuite. Il piccolo, di origini senegalesi, era in casa con i nonni quando sarebbe salito su un divano vicino a una finestra per poi scivolare e cadere dal terzo piano atterrando su un’aiuola erbosa, che ha attutito la caduta anche grazie alla pioggia di questi giorni che ha inzuppato il terreno.

Secondo una prima ricostruzione, la nonna è corsa a prendere il bambino, lo ha riportato in casa e lanciato l’allarme Sul posto sono arrivati i sanitari e il piccolo è stato trasportato in codice rosso, cosciente, con l’elisoccorso, all’ospedale di Bergamo. Sull’accaduto indagano i carabinieri del comando provinciale di Lecco.